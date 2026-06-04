ドル指数は小幅に低下、原油高の一服で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。ロンドン朝方の99.533を高値に足元では99.372まで低下している。ただ、前日の上昇分を消すには至っていない。 米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意、との報道を受けて原油高が一服しており、いわゆる有事のドル買いがやや巻き戻されている状況だ。 ドルインデックス＝99.38(-0.15-0.15%)