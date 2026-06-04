凍結されたイラン資金の解除に関する合意が最終段階に 主な障害は、凍結されたイラン資金の一部の処理メカニズムに関連 トランプ氏は合意署名前のイランへの資金解除を拒否する意向を仲介者に伝達 凍結されたイラン資金を預け入れるための特別基金の設立案が議論中 （アル・アラービヤが有力な情報筋を引用）