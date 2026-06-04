2020年12月に誕生し、ついにファイナルを迎えるミュージカル『新テニスの王子様』。The Final Stageが、10月2日より、東京・大阪・岐阜にて上演。併せて、各ビジュアル、出演キャスト、公演概要が解禁となった。【写真】キャストをチェック！ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageキャラクタービジュアルギャラリー前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U‐17 WORLD CUP （アンダー