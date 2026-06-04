◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月４日、美浦トレセン直線一気で海外挑戦に弾みをつける。オフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）と安田記念に挑む２５歳の菅原明良騎手は、同開催を最後にオーストラリアへ約半年間の滞在を予定。「（ウィリアム）ビュイックや（ダリオ）バルジューが好きで、小さい頃から海外へ憧れがあったので」と率直な動機を明かす。豪州は坂井瑠