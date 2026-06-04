４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの松本伊代（６０）が出演。夫でタレントのヒロミに秘密で「推し活」していることを告白した。これまでヒロミと共同だったクローゼットを分け、整理整頓をしているという松本。物を捨てる勇気が出ず「お片付けが苦手」というクローゼットの中には、「推し活グッズ」がたくさん入っている。「（松田）聖子さんのコンサートに早見優ちゃんと行って、どうし