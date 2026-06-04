◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）先発したＤｅＮＡのエース左腕・東克樹が初回、楽天打線に打者一巡の猛攻を受け、４失点した。初回先頭の佐藤直樹には初球、２球目とチェンジアップを続けて空振りを奪ったが、カウント２―２から５球目のチェンジアップを左中間スタンドへ被弾。すると、初回から打者１０人に４安打４失点。２８分を要して、４６球を費やした。