卵とほうれん草が大活躍！サラダ、スープ、マヨ炒めなど、調理法を変えるだけでまったく違う1品になります。あと1品足りないとき、この2食材でパパッと作れる、バリエーション豊かなレシピを5つご紹介します。100人以上お墨付きのレシピのみなので、ぜひ参考にしてください。 ▼4200人以上絶賛！ナムル風ドレッシングが絶妙なほうれん草と卵のサラダ 中華だし・ごま油・酢を合わせたナムル風の味つけが決め手。ほうれん草1束と卵