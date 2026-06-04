◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島のサンドロ・ファビアン外野手が先制弾を放った。２回１死、日本ハム・柴田の直球を捉えた。左翼へ飛び込んだ一撃は３号ソロ。４月１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の一発に「体に近いボールを積極的にスイングすることができました。ちょっと詰まったけど良い反応で押し込むことができたので、ホームランになってくれて良かったです」とコメン