自動車の修理を委託した整備業者に無償で車を運搬させていたとして、公正取引委員会が、ホンダ系の自動車ディーラー「ホンダ茨城南」に対し、再発防止などを求める勧告を行いました。「ホンダ茨城南」は、2024年9月から去年9月までの間、顧客から自動車の修理や車検の依頼を受けた際、業務を委託した整備業者15社に対し、車の引き取りなどを無償でさせていました。無償で運ばせた車は1014台にのぼるということです。公取委は、「ホ