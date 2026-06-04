厚生労働省は、埼玉県川口市でケアマネジャーが殺害された事件を受けて、安全確保の徹底や、利用者の自宅を複数人で訪問する際の経費の補助について通知を出しました。1日、埼玉県川口市の住宅でケアマネジャーの女性が殺害された事件を受けて、厚労省は3日、全国の自治体などに対し、ケアマネジャーの安全確保を徹底するよう通知し、介護事業者が業務上のリスクを把握した上で必要な対策をとり、事業所だけでは対応が困難となった