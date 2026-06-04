去年5月、埼玉県三郷市で、飲酒運転で小学生4人をひき逃げしたとして執行猶予付きの有罪判決を受けた男がきのう、無免許で運転した疑いで現行犯逮捕されました。【写真を見る】同じ車で…小学生4人ひき逃げで執行猶予中の中国籍・〓洪鵬容疑者を無免許運転の疑いで現行犯逮捕埼玉・三郷市埼玉県警に押収されたSUV車。きのう午後、三郷市の自宅近くの路上で無免許運転をしたとして現行犯逮捕された中国籍の〓洪鵬容疑者（43）が乗