俳優の木村文乃（38）が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマWコンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃先月24日に木村はインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の