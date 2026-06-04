アメリカ中西部インディアナ州。濁流を進む消防隊員の先には、必死にもがく黒い姿があります。隊員は足を取られながら懸命に近づき、抱え込むようにキャッチしました。合図とともに別の隊員がロープで引き揚げます。救助されたのは小さなシカの赤ちゃんでした。現地のメディアによりますと、隊員たちは流れの中で立ち往生している車があるとの通報を受け駆けつけました。しかし、運転手は自力で脱出済み。そこで隊員たちが帰ろうと