若者の失業率が社会問題となっているインドで、政権をSNS上で風刺する架空の政党「ゴキブリ人民党」への支持が拡大しています。【映像】架空政党「ゴキブリ人民党」のHPやSNSアカウント「ゴキブリ人民党」は、先月15日に最高裁長官が失業中の若者を「ゴキブリ」や「寄生虫」に例えたのをきっかけにSNS上で発足しました。「無職」や「怠け者」であることを入党条件に「最高裁長官の退官後の優遇措置の禁止」などを公約に掲げ