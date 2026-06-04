「スタッフに丁寧に話しかけるな」「ごちそうさまはみっともない」…妻の指摘は次々と出てくるばかり。昇進という喜ぶべき瞬間まで台無しにしようとする妻の言動に、夫の心は冷え込んでいきました。果たして、どこまでこの状況は続くのでしょうか…。>>【まんが】理不尽な要求をするモンスター妻(ウーマンエキサイト編集部)