メキシコからアメリカへ国境を越えてコカインを密輸するための大規模な地下トンネルを発見したとアメリカ当局が発表しました。【映像】発見された密輸トンネル＆押収された大量のコカイン見つかったのは、アメリカと国境を接するメキシコのティファナからカリフォルニア州南部・サンディエゴにある商店の地下へつながるトンネルです。全長はおよそ600メートル、深さは17メートルで、高さは1.4メートルと推定されています。