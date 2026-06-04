◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日茨城県宍戸ヒルズCC西C＝7431ヤード、パー70）ツアー1勝の阿久津未来也（31＝フリー）が6バーディー、1ボギーの65をマークし単独首位に立った。坂本雄介（28＝jioworks）、出利葉太一郎（25＝フリー）、小田祥平（22＝前田道路）、池村寛世（30＝フリー）、岩田寛（45＝JCRファーマ）が66で回り1打差の2位につけた。前回大会覇者の蝉川泰果（25＝アー