マイケル・ジャクソンのおい・ジャファー・ジャクソンが４日、都内でマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登壇した。ジャファーは映画でマイケル役を務めており、今回が初来日となった。ジャファーは「こんにちは！」と日本語であいさつ。続けて英語で「本当に光栄です。『Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル』という作品を日本で皆さまと分