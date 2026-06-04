2002年、主婦の高橋妙子さんが岡山・津山市の自宅から連れ去られ行方が分からなくなってから、3日で24年。元医師で現在83歳になった夫が悲痛な思いを明かしました。妙子さんの夫・高橋幸夫さん：24年という年月で忘れ去られてしまっている。妙子が僕の元に帰ってきてくれて、ちゃんとした弔いをしてやりたいというのが一番の今の願い。それしかない。24年前の6月3日に連れ去られた妙子さん。事件のあと、夫にかけた電話の音声が残