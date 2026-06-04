4日の衆議院予算委員会で、参政党の豊田真由子議員は児童虐待やDV事案への行政や警察の対応について質問し、「被害者がどのように救われたいのかをしっかり見極めるべきだ」と訴えた。【映像】豊田議員「被害者がどう救われたいか見極めて」豊田議員は冒頭、「今回は巨人軍の阿部慎之助前監督（当時監督）の事例で本当に考えることがあった」と述べ、最近報じられた家庭内トラブルをめぐる事案に触れながら議論を展開した。