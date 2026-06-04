MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。6月2日（火）に放送された同番組には、室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫の男性が登場した。足利尊氏にそっくりな男性が、京都の自宅で守り継いできた“歴史的なお宝”を公開すると、スタジオ一同は驚き…。【映像】子孫とそっくりな“初代ご先祖様