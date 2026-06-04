TVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』の新PVが公開され、エンディングテーマが中島美嘉の「祈り、終われば」に決定した。 参考：異世界アニメを観ているのは誰なのかサブスク配信、海外サイトの数値から見えた産業構造 本作は、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来、シリーズ累計発行部数1800万部を数える理不尽な孫の手による同名小説を原作とする