2026年5月31日、YouTuberのカノックスターが自身のYouTubeチャンネルを更新。家族旅行の様子を公開した。 （関連：【画像あり】「第二子の予定はありますか」家庭の赤裸々トークを繰り広げるかの＆ぎし＆ありしゃん） 今回は、同じくYouTuberのぎしと妻のみゆ、子ども、そしてありしゃんと夫、双子の子どもと一緒に旅行に来たようだ。大人6名子ども4人の計10人、3家族合同での旅行となり、今回は鴨川にあるヴィ