モデルや俳優として活動する庄司浩平が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：庄司浩平はなぜ役者を仕事に選んだのか「つながっていると信じて、今やれることをやる」 投稿には、庄司がスティーヴン・スピルバーグの監督作『E.T.』のワンシーンを再現したかのようにカゴ付きの自転車に跨り、ポーズを撮る様子が。洋服も映画の主人公・エリオットが劇中着用していた赤いパ}