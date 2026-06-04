香川県宇多津町の四国水族館で、高校生が潜水実習に取り組みました。 【写真を見る】四国水族館のペンギンプールで高校3年生が潜水実習プールの底についたコケをスポンジで丁寧に落とす【香川】 水深2メートルのペンギンプールの掃除に挑戦です。四国水族館での潜水実習は多度津高校海洋生産科が、去年から行っています。将来、プロのダイバーや水族館の飼育員をめざす生徒たちは、事前に動物の