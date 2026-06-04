農作物を生産する津山市の会社が新しいコメ作りに挑戦しています。 【写真を見る】【新しいコメづくり】「苗を作らないのでコストが非常に安い」作業時間と栽培コストが一般的なコメ作りの半分ほど【岡山】 人口の減少に直面する農村の課題解決が期待される手法ということですが、どのようなものなのでしょうか。 日本の原風景ともいえる水田です。コメは、一般的に水を張った田んぼに苗を植えて栽培しますが、こちらでは少し様