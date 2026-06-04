オーディオテクニカは、BTSとのコラボレーションモデルとなるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT BTS』およびワイヤレスターンテーブル『AT-LP60XBT BTS』について、6月5日午前11時よりWeverse Shopにて予約販売を開始することを発表した。 （関連：【画像】特別仕様のヘッドホンとターンテーブル） 『ATH-S300BT BTS』は、軽量設計と安定したワイヤレス接続を備えるワイヤレスヘッドホ