嵐が“伝説”と呼びたくなる東京ドーム公演を行った5月31日、我が家にはそれが届いた。最新曲「Five」のCDシングルだ。この日に、このアイテムが届くということ。それは、単なる“予約商品の到着”では片付けられないものだった。 （関連：【写真あり】嵐、活動最後の夜！5人が5人のまま下ろした幕全33曲――“国民的アイドル”の美しい終着点） ■家族の節目を記念するフォトアルバムのような「Five」