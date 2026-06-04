介護の“困った”がやってくる前に！家族で話そう、これからのこと【介活のススメ】【イラストで確認】最近、親の老いを感じた瞬間は？「今は元気だけれど、親も年を取ったな。でも介護の話は直接しづらい…」。そう感じている人は多いのではないでしょうか。でも、介護の「困った」は突然やってくるものです。親とあなたのこれからの暮らしを守るために、今こそ最初の一歩を踏み出してみましょう！太田差惠子さん教えてくれたのは