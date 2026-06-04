北中米ワールドカップに臨む日本代表の“練習会場変更”について、現地メディアも報じている。日本代表は大会開幕前の事前キャンプをメキシコ・モンテレイで実施。しかし初日のトレーニングでは、前日の悪天候の影響により、当初予定されていた施設のピッチコンディションが悪化。練習場を使用できず、急遽別会場へ変更する対応を余儀なくされた。この件について、メキシコメディア『Contraparte』は「失態だ。日本代表はワ