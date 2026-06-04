【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月5日より放送開始となるTVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』（TOKYO MX他）のEDテーマが、中島美嘉による新曲「祈り、終われば」に決定した。 ■中島美嘉の歌声と、第2期を彩ったヒトリエサウンドが融合 「祈り、終われば」の作詞・作曲を手がけたのは、『無職転生』第2期第2クールOPテーマ「オン・ザ・フロントライン」を担当した