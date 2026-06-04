これからの気象情報です。 5日(金)は、各地で今日より暑さが増す見込みです。 ◆警報・注意報 現在、下越の各地に強風注意報が発表されています。 ◆6月5日(金)の天気 ・上越地方 日中は、強い日差しが照りつけるでしょう。 上越市と妙高市では真夏日になりそうです。 夜は雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。 ・中越地方 晴れる時間が長くなるでしょう。 朝は涼しくなるところもあ