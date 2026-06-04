4日(木)は風が強まったところもありましたが、各地で日差しがたっぷり届き各地で夏日になりました。さて、5日(金)も県内は日差しがたっぷり届きそうです。 ◆5日(金)午前9時の予想天気図 県内付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。このため晴れる時間が長くなり、日中は今日よりも気温の上がるところが多くなりそうです。 ◆5日(金)の予想最高気温 上越市や長岡市などで30℃以上の真夏日になるでしょう。その