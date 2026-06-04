新潟市白根地区の伝統行事『白根大凧合戦』が開幕しました。4日は強風により綱を絡める合戦は行われませんでしたが、迫力ある大凧が訪れた人を楽しませました。 300年の歴史を誇る『白根大凧合戦』。重さ50kg・24畳もの大きさの凧を川の両岸から揚げて綱を絡ませ、どちらの糸が先に切れるかで勝敗を争います。 ■参加者 「張り切っています。白根に生まれて、このために生きてきた。」 『白根大凧合戦』は、江戸