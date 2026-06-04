中国メディアのIT之家によると、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の李柯（ステラ・リー）執行副総裁はこのほど、インタビュー番組に出演し、「人型ロボットの開発を進めている」と明言した。李氏は「ロボット競争は、誰が最強の製造能力、ソフトウエア、ハードウエアを有しているかによって決まる。自動車関連の人工知能（AI）能力はロボットと相同性がある。将来的にロボットが一般家庭に普及するようになれば、BYDの自