国連のドゥジャリク事務総長報道官は6月3日の定例記者会見で、「レバノンとイスラエルによる国境周辺での衝突が激化する中、レバノン国内では避難民の数が急増している。ベイルート南郊だけでも約20万人がイスラエル軍の避難命令により故郷を離れた。避難民キャンプは人で満ち極めて厳しい状況にある。戦火は現地の医療システムを深刻に破壊し、医療関係者の生命の安全は保障されていない」と厳しく警告しました。国連は、敵対行為