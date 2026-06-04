「よしもと漫才劇場」で7月末をもって大阪・よしもと漫才劇場および森ノ宮よしもと漫才劇場を卒業する8組による卒業単独公演ならびに企画公演を開催することが決定した。【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】ガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの8組。劇場を支えてきたメンバーの節目となる公演であり、新た