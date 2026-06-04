7人組グループのIMP.の鈴木大河が4日、東京・IMM THEATERで行われた舞台『曲がれ！スプーン』（きょう4日公開）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇。舞台単独主演を務めることに対しての気持ちを語った。【写真】丸いメガネがかわいい！愛嬌たっぷりの松井愛莉サイキックコメディである今作で鈴木は、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役を務める。今作の主演が決まった時、「率直にすごくうれしかったです」とにっこり。一方