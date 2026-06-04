7人組グループのIMP.の鈴木大河が4日、東京・IMM THEATERで行われた舞台『曲がれ！スプーン』（きょう4日公開）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇。作品内容にちなみ、共演者と共に使いたい超能力についてトークを展開した。【写真】弾ける笑顔でトークを繰り広げる相島一之サイキックコメディである今作では、さまざまな超能力を有したエスパーが登場する。サイコキネシスを持つエスパー・河岡を演じる鈴木は、「どの能力もメ