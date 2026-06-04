熊本県高校総体、サッカーの決勝は男女ともに接戦となりました。 【写真を見る】スポーツマンシップで行こう！熊本県高校総体2026／6月4日（木）サッカー決勝女子は東海大星翔がPK戦で2年連続V、男子は大津が延長制しインターハイへ サッカー女子決勝（東海大星翔 vs 秀岳館） 女子の決勝は、東海大星翔と秀岳館の対戦。決勝で戦うのが13年連続というライバル対決でした。 大粒の雨が打ちつけ