偽物のボンボンドロップシールを販売したとして男女2人が書類送検されました。 商標法違反の疑いで書類送検されたのは、京都府八幡市の自営業の女性（36）ら2人です。 警察によりますと、女性らは今年1月、店の客に大阪市中央区の文具メーカーが商標登録しているボンボンドロップシールの偽物4枚を2300円で販売したなどの疑いが持たれています。 女性らは、海外から1枚あたり100円から200円ほ