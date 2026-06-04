物価高騰が続き、食料品の値上げが相次ぐ中、コメの販売価格が下がっています。コメの価格は今後どうなるのか販売と生産の現場を取材しました。 【写真を見る】コメ5kg4500円⇒3700円台へ！余りまくってる？ 「安くてうれしい」消費者の一方で、販売・生産の現場は… 5kg4500円⇒3700円台へ コメの値下がりが進む 取材したのは熊本市内のスーパーマーケットです。 ロッキー水前寺店 中熊飛太さん「今