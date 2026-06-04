7月5日より放送開始となるテレビアニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』（TOKYO MXほか）のエンディングテーマが、中島美嘉による新曲「祈り、終われば」に決定した。【動画】中島美嘉×ヒトリエのコラボ曲が聴ける！『無職転生III』PV作詞作曲を手がけたのは、『無職転生』第2期第2クールオープニングテーマ「オン・ザ・フロントライン」を担当したロックバンド・ヒトリエのシノダ（Vo、Gt）。中島とヒトリエ、初