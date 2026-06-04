兵庫県たつの市で親子が殺害された事件。川で遺体で見つかった容疑者は「ほぼ空腹状態」だったということです。 5月、たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件。 公開手配されていた大山賢二容疑者（42）は、6月3日午前10時半ごろ市内を流れる「揖保川」の支流で、遺体で発見されました。 （MBS福岡葵記者）「発見された遺体は黒地に白いラインの入ったズボンをはいていたということ