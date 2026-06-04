テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜24時よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送される。放送に向けて、初公開となる本編映像で構成した最新PVが解禁となり、エンディング(ED)テーマは中島美嘉による「祈り、終われば」に決定した。【動画】妻のシルフィエット＆ロキシー！本編映像使用の『無職転生』第3期PV第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明