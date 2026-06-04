◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が自ら、投打の躍動について振り返りました。この日の大谷選手は、投げてはわずか2安打に抑える好投。球が荒れる場面もありましたが相手打者をしっかりと打ち取り、6回無失点としました。さらに打っては、3安打を含む5出塁。二刀流たる姿を見せつけました。まずは“投手・大谷”について。大谷選手はこの日の制球面について