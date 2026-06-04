中東情勢の悪化による原油高や物価高騰の影響に対応するため、熊本県が支援を発表しました。売り上げが減っている、もしくは減少が見込まれる中小企業に、通常より低い金利で融資をします。 財源には、熊本県の「金融円滑化特別資金」に、去年2025年に設けたトランプ関税のための特別枠を対象を広げて充当します。また、農林漁業者に対しては、日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金を借り入れている事業者に