男子100メートル平泳ぎ決勝で力泳する岡留大和。59秒11で優勝した＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権は4日、東京アクアティクスセンターで開幕し、男子100メートル平泳ぎで岡留大和（インターナショナルSC）が59秒11で優勝した。派遣標準記録を突破した。3月に日本新記録を出した17歳の大橋信（枚方SS）は0秒07差の2位。女子で100メートルバタフライは平井瑞希（TOKIOインカラミ）が57秒60で優勝。池江璃花子（横浜