窓の外に一瞬視線を向け、すぐ目をそらした男は会社員の耳塚卓志容疑者（30）です。窃盗などの疑いで間山尚大容疑者（38）とともに逮捕されました。事件があったのは2026年4月。この日、初めて顔を合わせたという2人は、神奈川・横浜市にある電気工事会社の事務所に向かうと、持ってきた工具のようなもので出入り口のガラスを割って侵入しました。現金約540万円や指輪などが入っていた金庫を盗んだ疑いが持たれています。耳塚容疑