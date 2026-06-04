記者会見で質問に答える、「ファイターズスポーツ＆エンターテイメント」の伊藤直也執行役員＝4日午前、エスコンフィールド北海道プロ野球日本ハムの本拠地球場「エスコンフィールド北海道」の運営会社が、北海道立スポーツ施設の管理運営に乗り出す。球団などが出資する「ファイターズスポーツ＆エンターテイメント」が4日、北広島市の同球場で記者会見を開き「北海きたえーる」または「真駒内公園」（いずれも札幌市）の指